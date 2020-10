Propone Zulmma Guerrero garantizar la educación inclusiva en todos los sectores educativos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y la inclusión, el grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) presentó reformas a Ley de Educación del Estado y Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila que incluyen ajustes que permitan y fomenten una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de las personas con capacidades diferentes.



La iniciativa fue presentada por la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor inspirada en la lucha del derecho a la educación que emprendió la joven Brely de la Cruz Flores que, por su situación de síndrome de Down, fue discriminada por intentar cumplir su más grande sueño: acceder a la educación superior.



La legisladora del Distrito 3 destacó que la reforma propone modificación a la ley Estatal de Educación para que plantee alternativas y soluciones encaminadas a lograr la inclusión de las personas con discapacidades como Brely y como otros 122,185 coahuilenses, para que puedan acceder a la educación en términos de igualdad con el resto de la sociedad.



Dicha reforma, detalló, plantea que las personas con capacidades diferentes participen de forma efectiva en la sociedad, que puedan desarrollar su personalidad, talento y creatividad al máximo mediante la educación y propone que la Secretaria de Educación implemente políticas destinadas a facilitar el aprendizaje del Braille, el lenguaje de señas y que se promueva el empleo de docentes calificados en estos tipos de comunicación más incluyentes.



Explicó que en la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado, se implementan mecanismos que eviten la discriminación en el sistema educativo para este sector de la población.



Guerrero Cázares destacó el caso de la joven Brely , quien no fue aceptada en la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas para estudiar la carrera de licenciatura en educación preescolar puesto que, de acuerdo con la institución educativa, no obtuvo el porcentaje necesario en el examen de admisión.



¨Pero, ¿cómo podemos exigirle a una chica con una discapacidad intelectual que obtenga el mismo resultado en una prueba académica que el resto de los aspirantes que gozan de una capacidad plena? Resulta obvio que no podemos exigirle lo mismo a alguien que realiza un esfuerzo mayor para obtener un resultado idéntico” mencionó la Diputada.



Por ello desde el Congreso del Estado el grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila ha insistido en el compromiso de garantizar el derecho humano a la educación y combatir la discriminación desde los centros escolares tal como lo ha planteado el Ejecutivo del Estado en su programa estatal de derechos humanos.