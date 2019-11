Proponen a ligados a Calderón y Peña para TFJA

"...dada la necesidad urgente de que se conforme la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para poder evaluar y proponer correctamente a los 15 magistrados especializados del Sistema Nacional Anticorrupción, someto a la ratificación de esa Cámara de Senadores la designación de los siguientes ciudadanos: Eber Omar Betanzos, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Orozco", reza el oficio dirigido a la Cámara alta.

, ligado a la ex Procuradora Arely Gómez, fue propuesto por la Presidencia como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según el oficio remitido alComo subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, Betanzos tuvo a su cargo la Oficina de Investigación del Caso Iguala de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Betanzos Torres ha estado ligado al ex consejero jurídico de la Presidencia con, Humberto Castillejos, y a los ex senadores Emilio Gamboa Patrón (PRI) y Roberto Gil Zuarth (PAN)., ex funcionario calderonista en la Procuraduría General de la República (PGR); con Peña Nieto se incorporó al Consejo de la Judicatura, en cuyo seno figuró de facto como operador de Humberto Castillejos en el, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.