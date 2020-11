Proponen capacitación sobre masculinidad no violenta a trabajadores del estado de Coahuila

Escuchar Nota

“En ese sentido consideramos importante que desde las dependencias de la administración pública estatal, se promuevan modelos de masculinidad no violenta y responsable así como de equidad de género y no discriminación para combatir los estereotipos de género, promover el respeto por todas las personas y sobre todo general conciencia sobre la igualdad y la no violencia en contra de las mujeres” detalló Claudia Ramírez sobre su iniciativa.



La Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Iniciativa de reforma al, a fin de establecer el deber de capacitar a las y los trabajadores de las dependencias, en materia de igualdad y no discriminación, violencia de género, masculinidad no violenta y responsable, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual y derechos humanos en general., señaló que ser hombre o ser mujer no implica que las personas deban seguir determinadas conductas, cada uno puede decidir libremente sobre su vida sin más límite que los que impongan las leyes, asimismo mujeres y hombres deben trabajar juntos en pro de una sociedad más igualitaria que deje de lado las conductas patriarcales y opresoras y que dejen de catalogar las acciones y decisiones de las personas como femeninas y masculinas.Dijo que debe quedar muy claro, que no están afirmando que todos los hombres sean o vayan a ser violentos, eso dependerá desde luego de los valores y la educación que reciban desde sus familias y en las escuelas que los forman., una masculinidad alejada de los estereotipos y comportamientos misóginos.