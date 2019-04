Proponen cárcel a quien mutile animales con fines estéticos

El diputado local Federico Döring Casar propuso que se castigue con hasta dos años de prisión, y de 50 a 100 días de multa, a aquellas personas que mutilen animales con fines estéticos en la capital del país.“Presentamos esta reforma al Código Penal y a la Ley de Protección a los Animales para tipificar como una nueva pena esta mutilación estética de los animales, y que cualquier mutilación que no sea con un fin eminentemente médico, sea punible en la ciudad”, dijo en tribuna el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).Mencionó que su propuesta pretende replicar en la ciudad de México, lo que en otros congresos estatales se ha reformado respecto a este tema.“Esto lo aprobó recientemente el estado de Veracruz a través del Congreso local. Nos parece que es una experiencia exitosa, que no ha sido atacada en vía de amparo por ningún particular, y en esa medida nos parece que puede este Congreso replicar, hacer suyo y aprender lo que otros congresos locales hacen bien para combatir el maltrato animal”, manifestó.Döring Casar resaltó que su iniciativa va encaminada a establecer una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar precedentes legales al respecto.“Ninguna persona o establecimiento mercantil podrán ofertar animales que hayan sufrido alguna mutilación no justificada médicamente”, consideróLa iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.