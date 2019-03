Proponen crecer electricidad con carbón

Lejos de disminuir el uso de carbón para producir electricidad, el Senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina propone a la Secretaría de Energía, como un plan de seguridad nacional, incrementar la capacidad de la CFE en la generación de electricidad con base en el carbón.En respuesta a un oficio de la Dirección de Vinculación de la Sener al Congreso de Coahuila, donde señala que el uso de carbón "no es competitivo", el Senador advirtió que más del 50 por ciento de la electricidad en México se genera con gas importado de Estados Unidos, un mercado que puede ser inestable."México cuenta con mil 200 millones de toneladas de reservas de carbón", dice el Senador coahuilense y presidente de la Comisión de Energía en el Senado."La opción de centrales eléctricas de carbón podría permitir al País desplegar rápidamente una capacidad de reserva cuando se presenten dificultades en la importación de gas de Estados Unidos".Guadiana, empresario minero de Coahuila, dice que el uso del carbón representa el 40 por ciento de la generación de electricidad a nivel mundial, y es usado ampliamente en países desarrollados, como Estados Unidos, Japón y Alemania.Afirmó que en Alemania se han invertido más de 250 mil millones de dólares en desarrollar energías alternativas, que no representan el 3.2 por ciento del consumo de ese País.En energía eólica Alemania genera 110 terawatts horas al año, pero ya no puede crecer, mientras que generan el doble con carbón, 230 terawatts hora al año.En México la generación de carbón, de 30 terawatts hora al año, no representan ni el 9 por ciento del consumo nacional."El papel de centrales eléctricas de carbón es crítico para garantizar la soberanía energética de México", dice el Senador a la Secretaría de Energía."México debe conservar, y en todo caso, construir una capacidad de respaldo para que, en caso de presentarse dificultades en la importación de gas de Estados Unidos, la red eléctrica mexicana no colapse o se tengan que realizar apagones programados".A principios de diciembre, la CFE concluyó el contrato de compra de carbón a medianos y pequeños productores de Coahuila, para sus dos plantas en el municipio de Nava.Al inicio del año, las organizaciones productoras advirtieron que la CFE no había renovado contratos ni lanzado la licitación de carbón, lo que pone en riesgo más de 10 mil empleos directos.Al pedir el Congreso de Coahuila a la Sener la reanudación en las compras de carbón, la dependencia federal contestó mediante oficio del 5 de febrero, que el mercado de carbón "no es competitivo" y argumentó problemas en lo ecológico, en lo laboral y en el tema de salud.