Proponen declarar a Samuel García una persona ‘non grata’ por racista

, turnó a comisiones una propuesta para nombrar comocon licencia y candidato del partido Movimiento Ciudadano a laSepúlveda, por declarar que la población del sur no trabaja y solo espera el dinero que generan los estados del norte de México.En su carácter dede la Sexagésima Segunda legislatura local, el diputado Marco Antonio Cabada Arias, manifestó la indignación social del pueblo guerrerense debido a las aseveraciones hechas por alguien“Por lo que me dirijo a esta soberanía popular para solicitar que se declare al senador con licencia ya lacomo persona non grata del estado de Guerrero por las declaraciones en las que hace referencia de que los estados del sur descansamos, ya que resulta una ofensa para todas y todos los guerrerenses”, dijo el legislador.En su intervención ante los, mencionó que “Samuel García, volvió a ser tendencia este inicio de año en redes sociales por sus comentarios para diferenciar a la gente del norte, del centro y del sur del país.“Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que, en el centro administran ycomentó Samuel García en el espacio “Entrevista Ciudadana” con Maricela de la Toba, quien alPor ello, Marco Antonio Cabada precisó que debido a estas aseveraciones dolosas y fuera de lugar, Samuel García"Denota (ser) una persona queinconsciente y alejado de la realidad que afrontamos millones de sureños, porque el día que trabaje en lasen los estados del sur, sabrá que somos personas trabajadoras y con ganas de salir adelante a pesar de las adversidades que nos rodean”, señaló el diputado.