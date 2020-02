Proponen elevar a rango de Ley la Alerta Amber

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras el estremecedor asesinato de la pequeña Fátima, el vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez, propuso elevar a rango de ley la Alerta Amber “para sancionar a quien omita la activación de dicha alerta y de los protocolos de actuación”



La iniciativa propone “que los Agentes del Ministerio Público que tengan conocimiento de la ausencia, extravío, sustracción, no localización o desaparición de cualquier niña, niño o adolescente deberá iniciar de forma inmediata la Carpeta de Investigación Especial, y solicitar la activación de la Alerta Amber” explicó Rodríguez en tribuna.



De ser aprobada la reforma al artículo 293 del Código Penal, eso implicaría que si un funcionario no activa de inmediato la alerta “cuando se tenga conocimiento de la ausencia, extravío, sustracción, no localización o desaparición de cualquier niña, niño o adolescente, podría pagar hasta con 8 años de cárcel”.