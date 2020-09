Proponen eliminar pago a consejeros del Infonavit

Escuchar Nota

Ser consejero del Infonavit no debería ser remunerado, pues se debe establecer como un cargo honorífico, propuesta del Gobierno en aras de la austeridad que no a todos los integrantes del organismo tripartita ha caído bien.Ayer miércoles, durante la sesión del Consejo de Administración del Infonavit, se planteó una iniciativa avalada por la, entre otros, para que a más tardar en diciembre se establezca que la participación en el Consejo del Instituto sea bajo un cargo honorífico y no haya un pago por ello.Tal iniciativa reflejó diferencias en la 121 Asamblea General Extraordinaria del Infonavit, celebrada hoy, en la que participaron tanto las representaciones laborales, patronales y del Gobierno del Instituto, como la Secretaría de Gobernación (Segob), Sedatu y STPS.En el encuentro organizado de manera virtual, Luisa María Alcalde, titular de STPS, afirmó que no es justo para los derechohabientes que haya consejeros que reciban hasta 80 mil pesos por participar en sesiones de consejo.Sin embargo, para Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y presidente de la Asamblea, la decisión de prescindir del pago debe ser tomada en lo individual y no por una orden, ya que el pago está permitido dentro de la ley y no fue una imposición de las últimas administraciones.Aceves del Olmo argumentó que incluso en su caso, por razones de salud, no ha asistido a consejos, pero los reglamentos interiores del organismo de vivienda respaldan el pago.Por ello pidió evitar su uso político y que no se haga ver a los consejeros como "los villanos" que se enriquecen con recursos del Instituto, impidiendo que trabajadores tengan un crédito.De acuerdo con su legislación, el Infonavit cuenta con un Consejo de Administración conformado por representantes del sector laboral, patronal y de Gobierno.Actualmente, dicho Consejo se conforma por 10 representantes laborales, 10 más de Gobierno y 9 empresarios, quienes sesionan al menos una vez por mes.Entre los consejeros actuales destacan Carlos Aceves del Olmo, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin; Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); José Manuel López Campos, de la Concanaco; Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, y Román Meyer, titular de Sedatu, entre otros.Ante los dichos de Aceves del Olmo, la Secretaria del Trabajo negó tener tintes políticos, sino fundamentos jurídicos, basados en la aprobación del poder legislativo de que los cargos en organismos tripartitos sean honoríficos, por lo que se solicita que se cumpla la norma."Se considera, como bien establece la Ley de austeridad, pero aun sin tomar en cuenta la ley, por una cuestión de principios, por una cuestión ética, que los consejeros deben tener cargos honoríficos, no recibir los pagos que tristemente se han venido incrementando a través de los años", apuntó Alcalde Luján.Recordó que en la fundación del organismo, hacia 1972, los diferentes sectores tenían una representación voluntaria de cada gremio.Sin embargo Aceves recalcó que la medida deber ser votada, pues afectaría a los consejeros que vienen a sesiones desde el interior del País.El 18 de junio de este año, Carlos Martínez, director general del Instituto, aclaró que en abril se reformaron las reglas de operación sobre los pagos a consejeros y que se investigarían pagos irregulares, pero cuestionado sobre el caso de Gustavo de Hoyos, señaló que ya no formaba parte de los consejos reformados.al acusarlo de haber cobrado un millón de pesos por participar en sesiones de consejo del Infonavit, lo cual el dirigente de Coparmex negó más tarde en sus redes sociales.Durante la Asamblea, se nombraron a los nuevos integrantes de los órganos colegiados y se votó la aprobación del esquema de retribución.