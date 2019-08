Proponen indemnizar a familia de migrante

Además de aplicar la justicia en contra del policía responsable del crimen que acabó con la vida del migrante hondureño, “el Gobierno de Coahuila debe cubrir a su familia una indemnización económica, que sea una recuperación digna, ética y suficiente”, afirmó ayer el padre Pedro Pantoja Arreola, defensor de los derechos humanos de los migrantes.Entrevistado por Tele Saltillo, el fundador de la Casa del Migrante dijo que “el Gobierno del Estado no puede solamente decir, ahí esta el cadáver de Marco Tulio, y devolverlo en un féretro; no, faltan los protocolos de la Ley de Victimas, primero: hacer justicia sobre el culpable de este crimen, segundo otorgar una restitución económica por el daño”.“Y tercero, también está obligado a presentar una propuesta para que no se vuelvan a repetir estos hechos de xenofobia, sangre, criminalización y desprecio a esta gente tan valiosa, como son los migrantes, los caminantes de la esperanza”, planteó el padre Pantoja Arreola.Expuso que “no se debe volver a atentar con la vulnerabilidad extrema de esta gente, y que deben de tener en cuenta que en nuestra existencia hay un proyecto de migración que todos hemos vivido, no destruyamos las esperanzas de toda esa gente, que pasa no en busca de dólares, sino de una vida digna para sus familias”.El padre Pantoja llamó a la sociedad saltillense “a sumarse en este momento, como mucha gente lo ha hecho ya, gente muy pobre pero muy consciente, aportando a una colecta de dinero para enviárselo a la viuda de Marco Tulio Perdomo, que ha quedado totalmente desprotegida”.“Ese hombre que fue asesinado, era la única esperanza no de situaciones económicas superfluas, sino para la vida de su familia, ese migrante, Marco Tulio Perdomo –de origen hondureño– venía avanzando no hacia el llamado ‘sueño americano’, sino ante la ilusión de ofrecer algo mejor a su familia, y ahora va a regresar en un féretro, lo cual despiadadamente agudiza la situación y pobreza extrema en que vive su familia”, expresó.Cuestionado sobre la actitud del Gobierno federal de contener la migración vía las corporaciones policiales y militares, cediendo a la presión de EU, calificó dicha reacción como “una vergonzosa entrega de soberanía a Estados Unidos”.