Proponen modificar el escudo de Boca Juniors como homenaje a Maradona

Ciudad de México.- Es una propuesta controvertida, pero fue elevada a las autoridades de club. Dos integrantes de la Asamblea de Representantes de Socios solicitaron que se considere la posibilidad de modificar el escudo de Boca para incluir, a modo de "homenaje perpetuo" a Diego Maradona, una estrella por encima con el número 10. Sergio Brignardello y Néstor Bosio son vocales de la Mesa Directiva de la Asamblea, conformada por 25 representantes de diferentes espacios políticos y son los dos promotores de la idea.



Brignardello fue dirigente de la gestión anterior (estuvo a cargo de la Subcomisión de Historia del Club) y en las elecciones de 2019 integró la lista de La Mitad + Vos, que llevaba a Christian Gribaudo como candidato a presidente. Bosio es miembro de Volver a Ganar, el frente liderado por José Beraldi. Incluso, integró la Comisión Directiva en tres períodos, 2000 a 2003, 2004 a 2007 y 2008 a 2011.



La propuesta se trata de un "Homenaje Perpetuo de Boca a Diego Armando Maradona", lo que implicaría agregarle al escudo, entre sus puntas superiores, una estrella con el número 10, para de esa manera rendirle tributo.



El pedido formal fue enviado al presidente de la Mesa Directiva, José Luis Palazzo. Estos ex dirigentes se apoyaron en el Estatuto del Club, más precisamente en el inciso 4 del Artículo 1º: "El escudo será engalanado con estrellas representativas cada una de campeonatos obtenidos por su primer equipo de futbol y por acontecimientos deportivos que, por su significación, puedan equipararse".



La idea es que el tema pueda ser incorporado en el Orden del Día de la próxima Asamblea de Representantes, que sigue sin fecha desde marzo debido a la pandemia. Lo que sí es que desde el club respondieron que la van a estudiar como propuesta, que ya recibieron algunas a modo de homenaje.



En las redes sociales, algunos medios partidarios plantearon la idea para conocer la reacción de los hinchas y no generó una aprobación total, ya que muchos entienden que ese número 10 en la historia de Boca es más representativo de Juan Román Riquelme. Otros, en cambio, sólo entienden que no debe suceder para respetar la historia de ese estandarte.