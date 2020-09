Proponen pagar a EU con agua de Nuevo León y Tamaulipas

Escuchar Nota

"Si la cuenca del Río San Juan, donde tenemos las presas El Cuchillo, en China, Nuevo León, y la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, disponen de volúmenes suficientes para acreditar volúmenes a Estados Unidos, pues se hace mediante los trasvases correspondientes", planteó.

"Nosotros dependemos para vivir, no solo para producir alimento en los distritos de riego, si no para beber agua, dependemos 100 por ciento de los escurrimientos de Chihuahua y de los otros ríos aforados, esa es la desgracia que está pasando este año Tamaulipas", expresó.

"Porque pues ahorita solucionas el problema, vamos a suponer entregas agua de la cuenca del San Juan, solucionas el problema, pero el año que entra va estar exactamente igual, en un año normal, esto está estudiado", subrayó.

, en un acuerdo al margen del tratado de 1944, al que ya se recurrió en una ocasión por otra crisis como la actual., dijo que Tamaulipas debe impulsar que se cumpla el acuerdo del 44, ya que sin este la entidad no tendría el vital líquido ni para garantizar el consumo humano.En entrevista Quiroga precisó que anteriormente se utilizaron las presas de Nuevo León y Tamaulipas, para cubrir el faltante.El citado acuerdo, mencionó, se realizó al margen delTras reconocer que urge cumplir con los plazos del tratado, luego de la petición formal del, para que intervenga la Casa Banca en el asunto, el exfuncionario estatal explicó que ya en una ocasión se pagó a Estados Unidos con el agua de la presa El Cuchillo, de Nuevo León, y Marte R. Gómez, de Tamaulipas."Sí es factible, ahorita tendríamos que ver qué volúmenes se tiene en ambas presas, entiendo que lo que se requiere para el pago ya no es tanto, pudiera ser factible hacer un acuerdo, obviamente al margen del tratado".Dijo ques no cuenta con un solo río que nazca en su territorio para aprovechar esos escurrimientos, y para captar agua depende de los afluentes deLa solución sería para cumplir el ciclo del 2020, pero a la vuelta de año, manifestó, se enfrentaría de nuevo otra crisis por el pago de agua a Estados Unidos.Desde hace 15 años, criticó, existen estudios e investigaciones que llevó a cabo desde la función pública, que demuestran que Tamaulipas no está en condiciones de cumplir con el tratado del 44."Por las condiciones de sobreconcesión y sobrealmacenamiento de la cuenca es imposible cumplir el tratado", dijo, "esto consta en el estudio de disponibilidad de la cuenca del Río Bravo de hace como 12 años, entonces, imagínate cómo estará ahorita la cuenca si se siguieron dando títulos de concesión de agua"."Porque irresponsablemente la, se agarró a dar títulos de concesión por arriba de la oferta de agua del Río Bravo", apuntó."Ellos (Nuevo León) con eso capean el temporal del año que viene, y pues es una cuenca que escurre más menos mil 100 millones de metros cúbicos, entonces, ellos para la necesidad que tienen de uso público, urbano, están sobrados", reiteró.