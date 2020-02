Proponen que maestras recuperen el 9 de marzo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque el Gobierno del Estado está en la disposición de apoyar el paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, la Secretaría de Educación podría obligar a las maestras que decidan no acudir a trabajar a que repongan el día para cumplir con el calendario escolar de 195 días.



“Nada más tienen que avisarle a su directora para que tome las medidas necesarias y si no, pues avisarles a los papás que no va a haber clases en ese grupo, el único problema con las maestras es que nosotros tenemos que trabajar 195 días, y si no los completan van a tener qué reponerlos después en julio, ese es el único problema, pero tienen todo el apoyo del Gobernador para no rebajarles el día si faltan”, señaló Higinio González Calderón, secretario de Educación.



Agregó que el 99.9% de los docentes de nivel preescolar e inicial son mujeres, y en primaria el porcentaje es de 95%; a nivel secundaria aproximadamente la mitad son hombres.



Declaró que oficialmente no hay suspensión de clases, pero todo dependería del porcentaje de maestras que se ausentaran.



–¿Entonces no se suspenden clases el 9 de marzo?



“No, claro que no (…) si todas las maestras del estado van a participar, entonces a lo mejor, solo a lo mejor, tomamos esa decisión, pero ahorita no”.







Evalúan



El Gobierno de Coahuila y los sindicatos están trabajando para hacer una evaluación del impacto que tendría en la administración pública el paro de mujeres programado para el 9 de marzo, y tomar las previsiones correspondientes para no dejar sin atención áreas tan importantes como la educación y el sistema de salud, señaló el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien se pronunció desde hace días en apoyo a dicho movimiento de protesta.



“La libertad existe para que puedan acudir, sin embargo tendremos los cuidados y las guardias necesarias para no dejar de manera irresponsable alguna de las dependencias sin atención.



“No vamos a cerrar nada, vamos a dejar guardias y vamos a ver cómo sustituimos en este caso el personal, y en un dado caso que no pueda ser reemplazable, lo vamos a dialogar con las personas que nos tengamos que acoplar a cómo vamos a atender el tema”, explicó el Mandatario”.







Apoya Obispo el movimiento



Carlos Rodríguez | El obispo de Saltillo Raúl Vera López apoyó el paro nacional de mujeres, expresando que es preocupante la cifra de feminicidios en el país, lo que habla de que la sociedad está deshumanizándose, pues el ritmo de vida provoca que los niños crezcan sin presencia de sus padres.



“Es muy grave, desgraciadamente el nuevo capitalismo liberal nos ha metido en un ritmo de vida con una voracidad espantosa. Los hijos de familias pobres, sus padres o les dan de comer o los atienden, y los hijos de familias acaudaladas, pues sus papás andan en otras cosas”.



Vera López reiteró que en la Diócesis no se descontará el día a las mujeres .