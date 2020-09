Proponen que pensionados y jubilados de la UAAAN, pasen al IMSS

Escuchar Nota

“Actualmente el 60% de los trabajadores de la UAAAN están afiliados al IMSS, sin embargo, se cuenta con un 40%que aún se encuentran adscritos a los institutos estatales, los cuales se mantienen solo con aportaciones de sus trabajadores en activo y que son insuficientes por ser un sistema cerrado”, señaló.

“Desde hace más de 15 años no se tienen movimientos y altas de trabajadores a la Dirección de Pensiones y el Servicio Médico, los cuales se encuentran financieramente en crisis, lo que ha obligado al gobierno estatal a tratar de reformarlos, incrementando el monto de aportaciones de los trabajadores, así como elevar la edad de retiro de los trabajadores”.

Morena propone reformar la Ley Orgánica de la UAAAN, para que los pensionados, jubilados y beneficiarios afiliados a la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila y al Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, que así opten por ello, migren al IMSS.El 4 de octubre pasado,De esta manera,propuso el diputado federal Diego Eduardo del Bosque Villarreal.Se han buscado opciones para remediar este pasivo, como fue el de acceder al fondo para la reestructuración de pensiones con los excedentes petroleros que fue creado en 2007, sólo que no se tuvo éxito, dado que los lineamientos fueron insalvables., ya que fueron destinados para atender problemáticas estatales, por lo que al ser la UAAAN un organismo descentralizado de carácter federal, no se pudo acceder a los mismos.Añadió que en el 2006, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley Orgánica de la UAAAN, con esto dejó de ser un organismo estatal para convertirse en organismo descentralizado federal, para acceder a los recursos y programas que la Federación otorga.Sin embargo, se omitió el traslado de los pasivos laborales y al no existir disolución, extinción, liquidación y/o recontratación del personal, no se extinguieron sus derechos a la seguridad social y a la pensión, jubilación y servicio médico.