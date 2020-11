Proponen reducir el impuesto del vino de mesa

Escuchar Nota

-Previene problemas cardíacos.

-Reduce el colesterol malo y aumenta el bueno.

- (lipoproteínas de alta densidad).

-Retrasa la demencia senil.

-Tiene efectos anticancerígenos.

-Contiene vitaminas, minerales, ácidos, aminoácidos, polifenoles antioxidantes y otros nutrientes benéficos para el organismo.



Durante los últimos 5 años,, sin embargo, la producción nacional solo satisface el 30% de la demanda interna, informó la senadora Eva Galaz Caletti., y que pueda competir con los productos extranjeros, propone adiciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para reducir al 5% el gravamen, que por ahora eleva el costo de la botella en 26.5%.En otros países el vino está exento de impuestos o tienen tasas mínimas, al considerarlo complemento de la alimentación diaria.junto con Baja California, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro.De acuerdo con el Consejo Vitivinícola Mexicano cada año producimos 2 millones 400 mil cajas de vino y la demanda interna es de más de 9 millones de cajas.Además, muchos vinos importados son más económicos que los vinos de producción mexicana, lo que no incentiva a nuevos productores a ser parte de este mercado. En este sentido, el vino español lidera las importaciones, con un 38% del total., el vino era alimento, medicina y reparador de fuerza, En 1524 se trajo el arbusto de la vid a la Nueva España, convirtiéndose nuestro país en el primero del continente americano en cultivar la uva, así la bodega más antigua de Latinoamérica fundada en 1597, es la Casa Madero, localizada en Parras.A pesar de esta historia, añadió la senadora, en nuestro país el vino no es una bebida que se consuma periódicamente, no obstante que el consumo aumentó de 450 mililitros a 950 mililitros por persona al año, mientras que en El Vaticano consumen 60 litros por persona al año, en Francia e Italia consumen hasta 45 litros.