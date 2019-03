Propuesta de Morena provoca reacción de panistas

Morena pidió destituir al panista Juan Antonio García Villa, como coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, “por su conducta ilegal, contraria a la ética parlamentaria,deshonesta y antidemocrática”.a petición en la sesión del Pleno, provocó una “trifulca verbal” donde priístas y panistas gritaban, unos para exigir derecho de réplica y otros para demandar respeto a la Presidencia de la Mesa Directiva que había ordenado receso y por lo tanto no había manera de abrir un debate.Elisa Catalina Villalobos Hernández, diputada de Morena, presentó un punto de acuerdo para señalar supuestas faltas de técnica legislativa en que habría incurrido García Villa en la discusión del proyecto de dictamen de las cuentas públicas 2017.El 18 de febrero pasado, durante la presentación, discusión y aprobación de las cuentas públicas 2017, se presentaron conductas ilegales, impropias de alguien que se dice conocedor de la práctica parlamentaria, groseramente antidemocráticas y contrarias a los principios más elementales de la ética legislativa, aseguró.“Estas conductas fueron perpetradas por el coordinador de la Comisión, por lo que anexamos audios y videos donde quedan de manifiesto estas conductas ilegales”.García Villa presentó el Proyecto de Dictamen que contenía un acuerdo con siete puntos resolutivos, lo que fue aprobado por unanimidad, con reserva de los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, con 4 votos a favor y 3 en contra.Así, el coordinador de la Comisión estaba obligado, por el principio de legalidad parlamentaria, a modificar el dictamen en el sentido que determinó la mayoría y, en su caso, presentar un voto en particular en contra.“No obstante, una vez que se realizó la votación en lo general y particular, Villa se negó a modificar su proyecto aduciendo que la mayoría estábamos obligados a presentar, previamente un voto particular”.“Esto es una falsedad, una argucia para confundir, alegó que era lo legal. El voto particular es la prerrogativa de quien disiente o no está de acuerdo con lo resuelto por la mayoría… pero peor, sostuvo que el voto particular debió haber sido presentado previo a la votación, lo que resulta irracional”.Mientras que los panistas la interrumpían para finalizar la lectura, la legisladora aseguró que Villa actúa de manera antidemocrática y en la ilegalidad, con soberbia y autoritarismo, motivos suficientes para removerlo del cargo, pues parece aplicar la Ley de Herodes, inventando leyes a modo.Propuso destituirlo del puesto y que el PAN designe a un nuevoco ordinador, para respetarles el espacio, y aseguró que no hay ninguna norma que prohíba este proceso.El punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para su valoración y dictamen, y ante los gritos en el Salón del Pleno, se ordenó un receso que se prolongó más de una hora para calmar los ánimos.Sin autorización para utilizar la tribuna legislativa, García Villa exigía derecho humano de réplica para responder a lo que calificó de injurias y se enfrascó en una pelea verbal con el priísta Jesús Berino Granados, quien le pedía irse con sus derechos humanos a otra parte. Ambos se reclamaban respeto alzando la voz, mientras se escuchaban bullas,rechiflas, aplausos y gritos por ambos bandos.El panista no hizo caso y usó el micrófono para asumir su defensa, en tanto que los priístas se retiraban de la sesión.García Villa reclamó que no había fundamentos para presentar lo que llamó una absurda solicitud y un monumento a la ignominia al carecer de todo sustento.“Seguramente desconocen que no está prevista ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica la remoción, la destitución de un coordinador de comisión”.“La verdad es que los diputados aprobaron en lo general el proyecto de dictamen presentado por el coordinador. Probablemente ese fue el problema que ahora les preocupa, porque luego separaron 5 puntos resolutivos. Este dictamen se aprobó por unanimidad por los integrantes de la Comisión”.