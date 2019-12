Prosopagnosia, la enfermedad que hace que Brad Pitt parezca ‘egoísta’

"Tienes gente diciendo 'estás siendo egoísta, estás siendo engreído' pero es un misterio para mí. No puedo captar una cara y eso que vengo de un punto de vista del diseño y estético", confesó.

Una revelación de la estrella de Hollywood hizo famosa a la enfermedad, también conocida como. Actualmente se cree que el trastorno afecta al 2% de la población mundial, aunque muchos pueden padecerla sin saberlo.El rostro del actor estadounidensedebe ser uno de los más conocidos en el mundo. Sin embargo, no sucede lo mismo al revés:que lo saluda, incluso si la conoce desde hace años.Fue en 2013 cuando, en una entrevista con la revista Esquire, Pitt contó por primera vez en público el drama que vivía:, afirma, en relación a la cantidad de veces en que un conocido lo saluda y él simplemente no puede reconocer.En aquella entrevista, el actor reveló que comenzó a recurrir a algunos trucos para intentar sobrellevar ese tipo de situaciones, aunque no siempre resultaban bien. En efecto, ante el saludo de alguien a quien no podía reconocer, PittEl resultado, confesó, fue quePor eso, el actor siempre agradece con un "gracias por ayudarme" cuando alguien le da, más allá de su rostro.Aquella entrevista demostró lo problemático que resulta la prosopagnosia para una persona y cómo la reacción negativa de los demás puede incrementarse cuando el que la padece es alguien famoso.Por supuesto que las palabras de Brad Pitt hicieron que el trastorno se hiciera mundialmente conocido. Muchas más personas se enteraron de que el términofue creado por el neurólogo alemán, que en 1947 examinó a un joven combatiente alemán que,Según Bodamer, aquel trastorno se definía como ", los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona".Se distinguieron dos clases de prosopagnosia, una congénita, en la que el individuo nunca llega a desarrollar la capacidad de identificar los rostros, y otra adquirida, en general producto de una lesión cerebral, como el caso estudiado por Bodamer y que dio nombre al trastorno.Originalmente, los científicos creían que se trataba de una enfermedad rara. Sin embargo, estudios realizados en los últimos años estimanDe todos modos, se cree que el trastorno puede estar subdiagnosticado, puesto que muchas personas con esta afección tienden a desarrollar estrategias para evitarse los malos momentos. Así es que muchos apelan a recordar mejor la voz de la persona que les habla, su ropa, cabello o algún otro tipo de seña particular.Incluso las personas diagnosticadas con prosopagnosia deben recurrir a estos trucos, dado que se trata de una enfermedad que