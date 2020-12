Prostituían a niña por $40: la hicieron pasar como desaparecida

Escuchar Nota

“El grupo de traficantes estaba reclutando en el hotel”, recordó la entrevistada.

“Ponte un vestido blanco y vamos a jugar un juego con ese hombre que tú eres la novia en una boda. Yo era virgen. Y él dijo, ‘bueno, ¿550 está bien?'”

“No es un juego, es una pesadilla”Así resumesus años como víctima deen Florida que empezaron en la adolescencia.La mujer relató que sus atacantes la hicieron pasar como una niña desaparecida para poder obtener dinero de losPrimer Impacto retomó la historia de esta sobreviviente de tráfico humano como parte de un reportaje a principios de este mes.La pesadilla det inició en Miami, Florida, cuando tenía 13 años.La joven huyó junto a su madre de un padre abusivo y se refugiaron en un hotel de la ciudad.Según narró, una amiga de 19 años la engaño y la vendió para sexo a un turista., relató al programa deTras batallar para liberarse, cayó nuevamente en las redes de otro traficante de menores que era padre de una amiga de la escuela. “Ella estaba reclutando en mi escuela intermedia. El papá de ella me vende con un amigo de él por $40 dólares”, detalló Rosenblatt.De esa experiencia escapó pidiendo ayuda a personas en la calle, aunque mantuvo por años silencio ya que losque la utilizaron sexualmente la habían amenazado consi decía algo, contó la mujer.Luego de eso, Rosenblatt cayó en el vicio de lasy se casó con un colombiano que tenía vínculos con elTras unos 20 años de convivencia, la estadounidense logró salir de la relación abusiva. No solo eso, sino que se rehabilitó, y la hoy doctora narra su experiencia en el libro “Stolen” que publicó en el 2014 junto a Cecil Murphey.Su disertación de PhD aborda el tema del tráfico humano en Estados Unidos y la violación a los derechos humanos de las víctimas.Además Rosenblatt es la fundadora de la organización de “There is Hope for Me” que ayuda a víctimas de violencia doméstica y tráfico humano.