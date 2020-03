Protagoniza choque unidad de personal

Escuchar Nota

Kevin Carranza | Saltillo, Coah.- La madrugada de ayer se registró un fuerte accidente en el que se vio involucrada una unidad de trasporte de personal y un automóvil particular, el cual dejó obstruida la vialidad y generó daños materiales de consideración.



El percance se suscitó cerca de las 5:00 horas, en el libramiento Óscar Flores Tapia, cuando la unidad de transporte con razón social Ibsom se dirigía de norte a sur.



En la vialidad se encontraba un automóvil compacto Chevrolet Matiz parado, se presume que descompuesto, pero no contaba con ningún señalamiento.



Debido a lo anterior el chofer del camión, identificado como Jesús López, de 24 años, no se percató de la presencia del automóvil y lo impactó, proyectándolo varios metros afuera del camino.



Por fortuna no resultaron personas lesionadas, ya que en la unidad no viajaban trabajadores, puesto que apenas se dirigía a recogerlos mientras que el chofer resultó ileso.



Elementos de la Policía Civil tomaron conocimiento del hecho, dándose a conocer que presuntamente dejaron ir al conductor, sin consignar la unidad.