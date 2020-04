Protección Civil emite recomendaciones para evitar incendios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de mantener informada a las y los ciudadanos para evitar la quema innecesaria de pastizales y prevenir alguna contingencia ambiental, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado (PC) emite recomendaciones para evitar incendios forestales y así resguardar la seguridad de los coahuilenses, además de contribuir a la mejora de la calidad del aire.



El titular de la dependencia estatal, Francisco Martínez Ávalos, explicó que debido a que comienza la temporada de calor y con ello el aumento en la probabilidad de incendios, es importante que los ciudadanos conozcan las medidas necesarias para evitar la quema de pastizales y de manera conjunta prevenir algún tipo de contingencias.



Señaló que los incendios forestales, en la mayoría de las veces son ocasionados, y sólo el 1 por ciento corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos.



Alguna de las medidas preventivas para evitar incendios en esta temporada, en la que se presentan un mayor número de vientos, además del clima seco y que pueden provocarlos, son:



- No arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque.



- No tirar basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol.



- No hacer fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio.



- No estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde se presenta hierba seca.



- No dejar nada inflamable después de acampar.



- No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables



- Guardar líquidos flamables en zonas protegidas.



- No acumular basura en los predios.



- No prender fuego en los terrenos.



- No dejar cerillos al alcance de los niños.



- Apagar el fuego de inmediato. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, cercarlo con ramas verdes o arrojar agua o tierra.



- Pedir ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, ponerse a salvo y avisar a las autoridades lo más pronto posible.



Finalmente, Martínez Ávalos pidió reportar cualquier siniestro o sospecha de incendio al 911 o al 800 000 3372.