Protege el T-MEC a empresas: Economía

CDMX-. El Gobierno afirmó ayer que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece mecanismos de protección a los inversionistas y que bajo ese marco pueden presentarse y resolverse las diferencias.



La secretaria de Economía, Graciela Márquez, habló del tema luego de que legisladores de Estados Unidos señalaron en una carta a la Casa Blanca acciones que consideran una amenaza a la inversión y el acceso al mercado mexicano de las empresas energéticas de su país.



“El T-MEC ofrece mecanismos de protección a los inversionistas y es bajo ese marco en el que se pueden presentar o resolver las diferencias entre los inversionistas, en este caso de EU y México y en ese aspecto en la carta de los legisladores se hacen afirmaciones generales”, dijo Márquez Colín.



Economía llevó a cabo una revisión puntual de donde podrían estar apelando, dijo Márquez Colín al recordar que en el capítulo de energía del T-MEC existe una sola declaración que señala que “México se compromete a cumplir con la Constitución en términos de materia energética”.



Recordó que existen mecanismos de solución de diferencias que “podrían o no llevar a un panel, y no es una decisión entre ambos gobiernos, sino que se convoca al panel y se examina la letra del tratado”.



Márquez Colín explicó que “no se trata de juzgar a un país o a otro” sino a lo que ambos se comprometieron; entonces el panel o los analistas, un grupo de expertos en comercio internacional y tratados internacionales, “examinan la letra del tratado, no lo que dice el gobierno A o el B sino lo que dice la letra del tratado y ellos hacen sus recomendaciones con base en estas condiciones”.







Avanza recuperación



Por otra parte, en reunión con legisladores federales, la titular de Economía de México consideró que en el país desde junio “todos los indicadores económicos apuntan a que está en marcha una recuperación del mercado interno”.



Remarcó que la producción y el consumo han revertido la trayectoria del segundo trimestre del año y que “hay una recuperación (económica) en marcha luego de un cierre deliberado” para evitar la propagación de la pandemia.