Protegen a 12 niños; actúa Pronnif ante violencia familiar

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Durante el 2019 fueron institucionalizados en Ramos Arizpe 12 menores por la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, es decir, tuvieron que ser sustraídos de sus casas para ser resguardados en la Casa Hogar ante el riesgo que corrían por violencia intrafamiliar, omisión de cuidados u otras cuestiones.



“En el último año estaríamos hablando de aproximadamente 12 niños, no queremos decir que todos fueron por asuntos violentos sino porque no se localizaba al papá y no se podía dejar al niño en la calle”, explicó Emmanuel Lara Ovalle, titular de la Pronnif en Ramos Arizpe.



Puntualizó que los reportes de niños en situación vulnerable van a la baja, pues mientras que en el primer semestre de 2019 se recibían más de 40 reportes mensuales, en los últimos meses de 2019 se recibieron poco más de una decena, y en los primeros días de este 2020 no va ningún reporte.



“Cuando yo recibí en 2019 los reportes llegaban a 43 registros y ahora han disminuido; la estadística indica que en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto teníamos 43 reportes y a partir de noviembre y diciembre tuvimos una disminución a 14 reportes”, destacó.



Emmanuel Lara detalló que cuando un niño es institucionalizado se cita a los padres de familia y se establece un protocolo en el que revisan cómo vive el menor, se canaliza a los implicados a terapia sicológica si es necesario y en ocasiones se les hace firmar a los padres de familia una carta compromiso.



Finalmente invitó a quien conozca a niños que estén en situaciones de riesgo a que lo reporten al teléfono 844 180 1202.