Protegen con amor a Pamela Anderson

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La actriz y modelo Pamela Anderson, de 53 años, mantiene una relación con su guardaespaldas Dan Hayhurst, de acuerdo con fuentes de People.



“Han estado juntos desde hace un tiempo y ella está muy feliz. Han pasado juntos toda la pandemia. Ella está muy contenta y él le ha ayudado a reparar cosas en su casa de Vancouver”, dijo el informante.



La estrella tiene en mente volverse a casar, al menos una vez más.



“Mis matrimonios pasaron como pasaron, y estoy feliz de estar aquí. Me he casado tres veces, la gente cree que me he casado cinco veces, no sé por qué, pero solo han sido tres” dijo Andersón.