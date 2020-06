Protegen paredes sueños de barrio

Escuchar Nota

Monterrey, N.L.- La casa de “Wini”, en la Colonia Independencia, fue la locación para filmar la escena del asesinato que cambiaría la vida de Ulises, el protagonista de Ya no Estoy Aquí.



Pero para “Wini”, de 23 años, la realidad supera la ficción...



En el 2011, un crimen cometido afuera de su domicilio, en la calle Zacatecas, lo obligó a huir, a sus 14 años, a Coahuila, donde vivió con su abuela hasta el 2013.



“Aquí también se llevaron a un primo mío y a otros cuatro amigos más. Se los llevaron y pasó lo mismo, la misma escena, así como en la película, aquí mismo los mataron”, cuenta “Wini”, cuyo nombre es Rafael Miguel Ángel González.



Este chico interpretó a un sicario en una de las escenas violentas del filme dirigido por Fernando Frías.



Su casa color rosa está en una esquina entre dos callejones que te sumergen en la colonia. En una de las paredes está escrito “DK”, la pandilla en la que estuvo.



A un lado él escribió: “Solo Dios puede juzgarme”.



“Se empezaron a llevar de uno por uno. Ya casi la mayoría, todos, los mataron, verdad, y ahorita uno que otro que anda ahí somos de la camada que quedamos”, dice “Wini”, estudió hasta el primer grado de secundaria, y es como ayudante de plomero.



Tras integrarse al catálogo de Netflix, la película encendió la polémica al poner la cultura “kolombiana” en el centro de la historia y visibilizar barrios como la Independencia y La Risca, donde hubo vecinos que actuaron y encarnaron su realidad.



“Todo lo que habla esa película es todo lo que pasó en realidad aquí en todo el barrio, en toda la Indepe”, afirma. “Tengo dos camaradas que los levantaron y hasta ahorita no he sabido nada de ellos... Se llevaron a la gente, jalabas con ellos o si no trabajabas, te mataban.



“Y mucha gente mejor corrió pa’las orillas, prefirió ir dejando aquí la colonia”.



En la colonia Alianza Real, en Escobedo, vive Juan Daniel García, protagonista de Ya no Estoy Aquí. En el interior de su casa hay tarjetas con oraciones y retratos de dos amigos asesinados hace unos meses en este barrio.



“Es Cristian él, es un camarada”, dice el actor de 20 años, apodado ‘Derek’, al mostrar una de las obras. “Él sí se vistió así con patillas, aquí (en la foto) ya no trae patillas, pero él siempre se vestía así con sus camisetas, las playeras y todo eso”.



El otro al que mataron es Saúl Gerardo, cuyo rostro fue plasmado por amigos, quienes recibieron apoyo de la organización Supera, en un mural de la colonia. Ahí resalta el mensaje “No más violencia: ¡Por siempre vivos!”.



“Derek” estudió hasta sexto de primaria y considera que quienes dicen que la película no representa Monterrey no conocen estos sectores.



“Dicen que la película Ya no Estoy Aquí no representa Monterrey, que Cindy La Regia, sí”.



“Para mí la película representa eso, que conozcan no sólo San Pedro, sino también acá el barrio, de donde somos”, expresa.



El joven no usa camisas tumbadas ni patillas como su personaje, pero relata que se inspiró en su hermano mayor, “Jake”, quien fue discriminado y agredido por su identidad.



“Dice mi hermano que un día estaban ahí en la esquina y de repente llegó una camioneta de los zetas y que se bajaron y todo el pedo”, recuerda, “y los vatos no traían ni tijeras ni maquinita para cortarle las patillas.



“Llegaron y se bajaron con cuchillos y les empezaron a cortar las patillas ahí en la calle”.



“Wipo” tiene 19 años y pertenece a la pandilla de los Beyby Lockos. Vive a unas cuadras de casa de Derek y era amigo de Saúl. “Éramos camaradas machines, Saúl y yo”, lamenta.



Se llama Juan Carlos Grimaldo e interpretó a un sicario en la película. En la vida real, le dieron un balazo en la cabeza.



“Siento que no batallamos tanto en hacerla porque como nos dijeron ellos: ‘No vamos a buscar unos chavos fresas que hagan un papel de cholos’”, ríe.