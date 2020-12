Protégete del Covid-19 con esta máscara inteligente que también esconde tu identidad

Escuchar Nota

Poder realizar ciertas actividades como ir a trabajar o comer en un restaurante requiere de todas las precauciones para no exponernos a un contagio de, parte de las medidas es el uso deAunque podemos usar las de tela, la pandemia ha dado pie a un nuevo mercado de mascarillas muy tecno, comoun casco que recuerda al dúo de música electrónicaDesarrollado por un equipo de diseñadores e ingenieros con sede eneste casco de apariencia futurista está equipado con todas las características necesarias para prevenir la enfermedad. Por ejemplo, la cubierta en forma de huevo, disponible en colores blanco, negro, rosa, azul y algunas combinaciones más, cuenta con dos filtros HEPA (del inglés recogedor de partículas de alta eficiencia) intercambiables y reutilizables que, afirman, pueden purificar el 99.7% de las partículas en el aire.Los usuarios pueden saber cuándo es momento de reemplazar los filtros gracias a unas luces que se ubican dentro del equipo.Este dispositivo cuenta también con una franja negra opaca a través de la cual el usuario puede ver y un diseño ergonómico con un ajuste hermético que se puede ajustar con una diadema elástica. Y para el panel frontal es posible elegir diversos materiales, colores y texturas para que se combinen con la ropa y personalidad de las personas al momento en que, además, se protege su identidad.De acuerdo con los creadores su modelo es un escudo más eficaz que las máscaras quirúrgicas desechables, lasy losLos creadores no solo tienen la intención de que el casco sirva como escudo ante la Covid-19, sino que planean agregar algunos elementos como un sistema de modulación de voz, uno para el control de clima, otro más para agregar conectividady hasta para brindar experiencias de realidad aumentada, todos los cuales se lanzarán más adelante.Este producto todavía no está a la venta de manera general sino que sus creadores están buscando financiamiento a través de laen la que ya se han recaudado más de 4 millones 345 mil pesos.Si te interesa ayudarlos a crear este casco y tener el tuyo antes que nadie puedes pagar 79 dólares, unos mil 500 pesos más gastos de envío, para que, en marzo, llegue a tu casa el casco con una opción de personalización y dos filtros. También hay otros paquetes que incluyen más mascarillas y filtros.Es importante señalar que en que en las campañas de financiamiento colectivo no hay garantías absolutas por lo que el proyecto podría acabar retrasándose o cancelándose.Si te gustan los diseños extravagantes de mascarillas y no quieres esperar hasta marzo hay otra opción. Air parece casco de astronauta y está pensado para que cada persona vaya por el mundo con su propioCreada por la empresa, se trata de una visera de acrílico transparente cuya intención no es solo mantener seguras a las personas del coronavirus sino poder ver todo lo que pasa a su alrededor sin obstrucciones en el rostro.El casco cuenta también con sistemas que filtra el aire a través de ventiladores, además utiliza, su batería dura cuatro horas, y se puede cargar a través de un cablePor dentro, incluye forros acojinados para que sea cómodo usarlo.El dispositivo permite al usuario regular la temperatura y la humedad dentro no solo para que sea cómodo sino para evitar que se empañe. La compañía asegura que, incluso los usuarios pueden utilizar lentes con el casco puesto sin sufrir por no poder ver bien cada vez que respiran.Este modelo tiene un precio de 299 dólares (unos 6 mil pesos) en el sitio oficial de MicroClimate y ya está a la venta.