Protestan afuera de consulado de EUA en apoyo a AMLO

Con el objetivo de apoyar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las medidas que pretende aplicar el gobierno de Donald Trump como el aumento de aranceles a productos mexicanos y la política migratoria, se llevó a cabo una protesta afuera del consulado de Estados Unidos en este puerto.Militantes del partido de Morena, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo y funcionarios municipales se concentraron afuera de un centro comercial, ubicado frente al consulado americano, para caminar una cuadra por la costera Miguel Alemán.Los manifestantes, entre ellos la diputada federal Abelina López, lanzaron consignas como “Trump entiende, México no se vende”, “No a los aranceles” y “Es un honor estar con Obrador”.Durante la protesta, Román Ocampo expresó que el presidente de México le ha manifestado a su homólogo estadunidense, Donald Trump, que es a través del diálogo y la política, lo que permite a los pueblos vivir en paz y de esa manera se pueden arreglar los problemas.“Desde aquí le decimos al gobierno de Estados Unidos, que México es un pueblo que tiene una gran dignidad y una gran historia…desde aquí, como presidenta municipal de Acapulco, en solidaridad con nuestro presidente le decimos: Andrés Manuel que no está solo que Guerrero y Acapulco y está con él”, destacó.Comentó que si es necesario se movilizarán a donde lo tengan que hacer para respaldar al jefe del Ejecutivo mexicano.El subdelegado del gobierno federal en Acapulco, César Núñez Ramos, pidió que se respeten los intereses del pueblo mexicano, y añadió que el pueblo de México no está dispuesto aceptar este tipo de amenazas.Durante la manifestación se mostraron mantas de apoyo al presidente de México y rechazando las políticas migratorias que quiere aplicar Donald Trump, así como la amenaza de subir el arancel a los productos mexicanos que ingresan a ese país.