Protestan con venados muertos

El propietario del criadero de venados Cola Blanca “La Hacienda”, Obed Ortega, realizó ayer una protesta en el exterior del edifico Héroes de la Revolución contra la dirección de Ecología de Gobierno del Estado, ya que, afirmó, se ha negado a firmar la autorización para sacar seis ejemplares adultos que están ocasionando la muerte de los venados recién nacidos.Ortega refirió que durante el año 2018 y en lo que va de 2019 el criadero ha registrado la muerte de 25 crías de venado cola blanca debido a que los venados adultos los pisan y por ese motivo “es urgente sacar a los animales de mayor tamaño pero estos funcionarios no me lo permiten”.Tras la manifestación que se extendió hasta el despacho del gobernador, Obed Ortega y el director de Ecología del Estado, Óscar Weinlass, sostuvieron una acalorada conversación sobre las trabas que ha enfrentado el empresario para poder seguir en operaciones.Luego de la reunión que duró una hora aproximadamente, acordaron que el jueves Ortega presentará su documentación para que le sean firmados los permisos que le autoricen sacar a los venados adultos para su aprovechamiento.El propietario del criadero acudió con crías de venado muertas a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y posteriormente al Palacio de Gobierno para demandar ser escuchado por el gobernador, ya que expuso que en la dependencia estatal no lo habían recibido, pero luego de unos minutos se le agendó la cita con el director de Ecología.Al ser cuestionado sobre este caso, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros, expuso que no podía dar información debido a que “desconocía del caso” y que lo estaba atendiendo la Dirección de Ecología.En la reunión la dependencia estatal le señaló a Ortega que no se ha otorgado la autorización de aprovechamiento extractivo de ejemplares (venados), debido a que no ha cubierto los requisitos.Agregó que los documentos que hasta el momento Obbed Ortega ha mostrado ante el Departamento de Vida Silvestre de la Dirección de Ecología del Estado, revelan inconsistencias en la comprobación de reproducción controlada, la identificación de las crías no coinciden y los inventarios anuales no especifican elementos como las altas y bajas de las crías, contingencias y aprovechamientos, entre otras.Ante esto, ambas partes, encabezadas por el director de Ecología, Gilberto Weinlass Lara, y el productor Obbed Ortega Zamarrón, sostuvieron la reunión para despejar dudas sobre cómo y qué documentos debe presentar a fin de acreditar el trámite, quedando el compromiso por parte del solicitante que acudirá en esta misma semana para hacer entrega de la información requerida sobre el control y operación de su criadero.El criadero, ubicado en San José de Babícora, municipio de Gómez Farías tiene una experiencia de casi 15 años en la cría de venado cola blanca, y es el único sitio en el estado dedicado a esta actividad produciendo un promedio de 30 ejemplares al año.De acuerdo con el Plan de Manejo de Venado cola blanca establecido por la Semarnart, la estabilidad de un hábitat para este animal determina su presencia, distribución y crecimiento poblacional.En lo que respecta a los cervatillos, estos deben permanecer junto a su madre hasta los 6 meses de edad y es hasta que cumplen un año, cuando deben ser trasladados a corrales de hembras o machos adultos según sea el caso.