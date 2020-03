Protestan contra homofobia en Monterrey con ‘Besotón’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Personas se manifestaron ayer en dentro de la plaza comercial Galerías Monterrey, luego de haberse hecho viral la historia de una pareja gay que fue obligada a salir de la plaza por tomarse la mano.



A partir de la noticia organizaron un "Besotón" que consistió en parejas gay besándose al interior de un círculo de personas que celebraron el amor de la parejas.



El pasado mes de febrero, Iván y Jorge asistieron al cine de la plaza cuando uno de los vigilantes les pidió que se retiraran porque habían sido reportados por los clientes de "manosearse".



Los jóvenes acataron la orden y se salieron, pero después regresaron porque aseguraron que no estaban haciendo nada malo.



Los protestantes gritaron; "¡Educación es la opción... No a la discriminación!", y portaron carteles con la leyenda "Love is Love".