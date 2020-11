Protestan contra regulación de la mariguana en Hidalgo

Escuchar Nota

“A mí me han extorsionado, tan solo ayer a un amigo lo pararon por su simple apariencia y le quitaron 500 pesos de extorsión eso ya no puede seguir pasando”, señaló uno de los manifestantes identificado como Juan Carlos.



“No vamos a poder cultivar libremente y si podrán meter a nuestras viviendas”, por lo que externaron que el dictamen no los representa.



Al menos un centenar deDe acuerdo con los inconformes, este dictamen mantiene la criminalización de los usuarios de esta planta, por lo que señalaron que la manifestación realizada no solo es por los consumidores, sino también para quien tiene necesidad de utilizarla de manera medicinal.Aseveró que el dictamen no elimina la posesión simple y se mantendrán las revisiones, ya que en lo que determinan la cantidad que portan pueden ser sujetos de extorsión, criminalización e incluso de estar en riesgo su integridad.Además de esta marcha, por primera vez se contó con un espacio de consumo tolerado en el Jardin de los Hombres Ilustres en Pachuca.El dictamen aprobado, explicó el senador hidalguense Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Seguridad, prevé que el autoconsumo se limite a la cantidad de seis plantas de cannabis, así como el producto de la cosecha de la plantación por personas las cuales deberán de permanecer en la vivienda o casa-habitación de quien la consume, en caso de que en el domicilio haya más de una persona consumidora mayor de edad el monto de plantas de canabis no podrá exceder ocho.