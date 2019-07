Protestan empleados de Cereso por recorte

Empleados del Centro de Readaptación Social de Torreón, denunciaron a través de redes sociales que fueron obligados a reducir su periodo vacacional de dos a una sola semana, por lo que consideraron violados sus derechos laborales.A través de la página de Facebook Código Rojo Laguna 4.0, una persona que dijo trabajar en el centro penitenciario se quejó porque supuestamente no les han respetado las vacaciones.“Por medio de este comunicado exigimos que nos sea respetado nuestras vacaciones del periodo 22 de julio al 2 de agosto al personal administrativo del Cereso de Torreón, Coahuila, ya que el director Jesús Francisco Estrada Picena, no quiere respetar”, señala el escrito en el que se hacen otros señalamientos de tipo personal.El director de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social, Apolonio Armenta Parga, dijo que en efecto, se les hizo un ajuste a los trabajadores de confianza para que se pudieran administrar sus vacaciones, tomando una semana y posteriormente otra, pero negó que se les hayan reducido.“Somos un área que no descansa, nosotros tenemos que atender internos, familiares, o sea somos 24/7”, dijo Armenta Parga.“Les damos una semana y luego regresan y se les compensa su siguiente semana, esto es solo para el personal de confianza”.