Protestan en mitin de Obrador en Veracruz

En el anuncio del plan de apoyo a cañeros, un grupo de personas que se identificaron como integrantes de “Antorcha Mundial”, por tercera ocasión increparon al presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar el nombre de esa “organización” al explicar que ya no habrá intermediarios en la entrega de recursos.“‘Miente, miente, el presidente”, “respeto para Antorcha”, gritaron durante casi todo el discurso del mandatario.“¿Son ustedes de la Antorcha Mundial?, no, no hay ninguna organización con un nombre así, les dijo el Presidente.“No se va a entregar nada con intermediarios porque se queda en el camino todo el apoyo de manera directa. Por eso se están entregando las tarjetas”, subrayó.Ante las protestas, incluso con cartulinas, López Obrador dijo que “no se resuelve nada a gritos ni a sombrerazos, sino con democracia”, por lo que sometió a consulta a mano alzada si los recursos se entregan de manera directa o con intermediarios. Obtuvo apoyo mayoritario de los miles de asistentes en el campo de beisbol de este municipio su decisión.“Los líderes ya no van a estar explotando a los campesinos”, sostuvo.No les vamos a fallar, dijo el Presidente. “Dicen que el poder atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos... No nos vamos a marear, a nosotros nos mueven principios... se va a gobernar con y para el pueblo”, afirmó.Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, resaltó el resurgimiento de la actividad cañera, con apoyo directo de 7 mil 500 pesos por productor -165 mil correspondientes a la zafra 2018-2019.