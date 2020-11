Protestan en Reforma familias de víctimas de violencia en San Luis Potosí

Escuchar Nota

Dos familias originarias de San Luis Potosí, quienes el pasado 3 de septiembre tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvieron a las calles a manifestarse al no tener una ayuda y respuesta de las autoridades.Las familias protestan frente al Antimonumento +43, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente, Bucareli.La señora Silvia Castillo Hernández pide justicia y apoyo del Gobierno federal para que el asesinato de su hijo no quede impune.Se han burlado de mí las autoridades de San Luis Potosí y también el Gobierno federal No me han ayudado. Aquí me prometieron que me iban a pagar un detective privado que investigara la desaparición de mi hijo, lo que quiero es justicia, lo que me tiene aquí es justicia para mi niño, porque no puedo vivir con uno de sus asesinos a cuatro casas de la mía”, señaló Silvia Castillo, una de las manifestantes.Estamos muy cansados, muy indignados con el gobierno, con la CNDH, la tomamos el 3 de septiembre, quedamos en un acuerdo, que se iban a cumplir unos puntos y de esos puntos no se ha tomado nada. Todo sigue en documentos y los papeles no se ha dado justicia, el colegio sigue laborando. Mi familia, seguimos desplazados en la Ciudad de México porque somos amenazados de muerte en el estado de San Luis Potosí. Hemos pedido asilo político en otro país”, señaló Roberto Lubin.Hasta el momento esperan que ambas familias sean atendidas por las autoridades Federales y retomen los casos que están inconclusos en el Estado de San Luis Potosí.Con información de Excélsior