Protestan familiares de desaparecidos en Morelos y Sonora

para exigir a las autoridades estatales y federales mayor interés y eficacia en la localización de sus seres queridos.al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).La manifestación estuvo encabezada por el colectivo Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa Morelos”, y el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.“Como primer paso, desde hoy, representantes de nuestro colectivo estarán presentes en frente del palacio estatal, cada lunes por la mañana para exigir verdad y justicia”, dijo Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que desapareció en el 2012.Los integrantes de estos colectivos recordaron las inhumaciones clandestinas que realizaron trabajadores de la FGE en 2014 –en la administración del ex gobernador Graco Ramírez–, en un predio de Tetelcingo, en donde fueron enterrados al menos 119 cadáveres. De los cuales se han exhumado e identificado solamente 11 cuerpos, entre ellos, Oliver Hernández Navarrete, cuya búsqueda llevó a la localización de dicha fosa ilegal.Durante la protesta, madres de desaparecidos recalcaron que las autoridades de Morelos, junto con la Fiscalía estatal, también en el 2014, inhumaron de forma irregular, como no identificados, al menos 85 cuerpos en un predio Jojutla.Sin embargo, señalaron, " todo nuestro esfuerzo ha sido en vano, ya que a tres años la Fiscalía General del Estado no ha validado los perfiles genéticos obtenidos. Ninguna persona ha sido identificada. No hay ninguna investigación en este caso”.Por tanto, exigieron al gobierno de Blanco Bravo, y al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, la creación de un Centro de Identificación Forense en Morelos.Denunciaron, como lo han hecho en anteriores ocasiones, que en los diferentes Semefos de la FGE se encuentran casi 500 cuerpos de personas no identificadas que “pueden tener el mismo destino que los cadáveres enterrados de manera ilegal en Tetelcingo y Jojutla”.En tanto, en Sonora, familiares de víctimas de desaparición forzada salieron ayer a marchar por las principales avenidas de Hermosillo y Cajeme para exigir a las autoridades de todos los niveles que atiendan las miles de denuncias por este delito en el estado.En Cajeme el colectivo de mujeres “Rastreadoras de Obregón” congregó a unas doscientas personas que caminaron desde el teatro Oscar Russo Vogel hasta el palacio municipal con pancartas, lonas y fotografías con los rostros de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que salieron de sus casas y no regresaron.Nora Lira Muñoz, líder de las Rastreadoras en Cajeme, expuso que existen registros de al menos 300 personas que han desaparecido en el último año sin dejar rastro en este municipio; dijo que este número comenzó a aumentar desde que se instaló un grupo a través de redes sociales que conecta a los familiares de las víctimas para coordinar las búsquedas en las periferias de la ciudad.Información de La Jornada