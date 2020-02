Protestan mujeres en metro de Monterrey por casos de acoso

Escuchar Nota

Nuevo León.- Luego de que el jueves fue dada a conocer una red de acosadores sexuales que opera en el Metro de Monterrey, integrantes de la agrupación Mujeres sin Miedo realizaron una protesta pacífica en la que pidieron que se respete el “vagón rosa” y se extienda su horario de uso.



Las mujeres, encabezadas por Vanessa Córdova, se plantaron en la estación Cuauhtémoc, en donde incluso fueron recibidas por Manuel González Fernández, director de Metrorrey, quien solicitó a las afectadas del delito de acoso que denuncien para que así se pueda hacer valer la justicia.



"Venimos pacíficamente no queremos desprestigiar el movimiento feminista”, dijo Córdova.



Comentó que la protesta se convocó por redes sociales y se conformó un grupo de WhatsApp, aunque ya están pensando darle forma a un colectivo.



En Facebook se dio a conocer hace un par de días la existencia de un grupo denominado “Sretourf”, el cual está integrado por hombres, quienes presuntamente se dedican a acosar sexualmente a pasajeras del sistema de transporte colectivo.



Después de esto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se comprometió a indagar la situación y el titular de la dependencia Gustavo Adolfo Guerrero confirmó que se abrió una carpeta de investigación.



Lo que causó alarma entre la comunidad es que uno de los integrantes de “Sretourf” hasta compartió su experiencia con una jovencita a la que supuestamente siguió por varias estaciones y luego al bajar la obligó a entrar a un motel y la violó.



Las integrantes de Mujeres sin Miedo sostuvieron que el “vagón rosa” no es un privilegio porque las mujeres son acosadas todos los días a todas horas por lo que demandaron que respete el uso exclusivo de las mujeres y se extienda el horario, no nada más en las llamadas “horas pico”.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el 2019 en Nuevo León se presentaron 257 denuncias por acoso sexual.



Además, el estado ocupó el cuarto lugar nacional en el tema de feminicidios con 67 registrados durante el año pasado.



Por su parte, Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer estableció que hasta el jueves pasado iban 8 feminicidios en la entidad, sin embargo, este fin de semana se registró el caso de una mujer, quien presuntamente fue ultimada por su pareja en el ayuntamiento de García.