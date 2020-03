Protestan por falta de insumos en hospital de Toluca

Escuchar Nota

"Nos dijeron que por el momento no había presupuesto para la compra de insumos, se presume que ya se hizo una compra primaria, pero a nosotros no nos han enseñado los insumos que se compraron ni nos han dicho 'aquí está el material'", agregó.



“No hay un buen protocolo, hasta el momento se sigue definiendo la ruta que va a seguir el paciente, cómo se va a aislar, qué medidas vamos a tomar y dónde nos vamos, incluso, hasta bañar", acusó la enfermera Verónica Herrera, adscrita al piso de contingencia.



- Cerca de 50 trabajadores, entre enfermeras, camilleros, químicos y modulistas, se manifestaron la mañana de este sábado para demandar equipo de protección adecuada y pago por concepto de alto riesgo.Una de las enfermeras manifestó: "Solicitamos insumos que no tenemos para el seguimiento del protocolo correcto con el manejo de pacientes con coronavirus, en este caso específico de los overoles, de las mascarillas N95 y, si se puede, de algún lente o careta, y de uniformes desechables. Estamos trabajando con el poco material que tenemos".Los trabajadores aseguraron que un médico residente se contagió de Covid-19 luego de haber estado en contacto con un paciente, por lo que en este momento hay dos casos positivos en ese hospital.También exigen que no les “oculten los resultados positivos porque hubo pacientes que estuvieron en contacto con muchas enfermeras y eran positivos a Covid y no se nos avisó".Con información de xeu.com