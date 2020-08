Protestan por feminicidio de Marichuy, alumna del IPN

Escuchar Nota

“Quiero verdad y justicia para el feminicidio de mi hija Mary, va a cumplir casi cinco años de que fue privada de la vida de una forma violenta y hasta el día de hoy sigue en investigación su carpeta, sigue en carpeta de investigación en la Ciudad de México. A ella la arrojan de un quinto piso el 16 de enero de 2016, y mi hija pierde la vida por las múltiples fracturas el 24 de enero de 2016. Los hechos ocurrieron en la unidad Ticomán en la alcaldía de Gustavo A. Madero", señaló Yesenia Zamudio, madre de la víctima.



“Están involucrados un maestro del Instituto Politécnico Nacional de la ESIA Ticomán, Julio Iván "R", está involucrado Gabriel Eduardo "G" y están involucradas otras cinco personas, cinco son mujeres, unas serían rumies y otras eran amigas de borrachera del maestro. Y la que perdió la vida fue mi hija pues mi hija era el objetivo esa noche de ese maestro y el maestro tenía una obsesión con mi niña inclusive la reprobaba constantemente en su materia de Ingeniería Petrolera, él impartía la materia de "Introducción a la Perforación" y justo según era su consentida y a la que reprobaba porque Mary nunca aceptaba sus propuestas digamos de salir. Ella me lo dijo que el maestro le invitaba a salir yo le dije que se alejara de él”, señaló la manifestante.



Activistas del colectivo feminista “Ni Una Más” se manifestaron la tarde de este martes frente a la puerta principal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Secuestro, ubicada en la avenida Jardín en la alcaldía Azcapotzalco.María de Jesús Jaimes Zamudio tenía 19 años de edad, tenía ya acreditado el 50% de las materias de su carrera en Ingenieria Petrolera, pertenecía a la selección de basketball del Instituto Politécnico Nacional, sus planes eran graduarse y conseguir un intercambio estudiantil en otro país, trabajar para comprar una casa en la playa y mudarse ahí con su madre.“Yo estaba disfrutando todos sus logros y no se vale que de un día para otro me destruyeron la vida, asesinaron a mi hija. Me destrozaron todo mi proyecto de vida, mi familia, me dañaron en todos los aspectos pero principalmente en el que ya no tengo a mi hija. Murió por que un maestro se le antojó tener sexo con ella y ella le dijo que no y fue suficiente para que la asesinaran”. çAhora las autoridades de la Fiscalía en Feminicidios le aseguraron a Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús, que será una investigación “con perspectiva de género”. La fiscal en Feminicidios Sayuri Román Herrera, le informó esta tarde que su caso será retomado por un nuevo ministerio público especialista en Feminicidios.“El día de hoy ya nos atendió la licenciada Sayuri, la cita fue a las cuatro de la tarde y lo que nos dijo es que tiene toda la buena intención de hacer su trabajo”.Tras esta reunión el grupo de activistas del colectivo “Ni Una Más” vestidas en color negro y con el rostro cubierto con paliacates, realizó una manifestación en la cual se realizaron pintas en la fachada de la fiscalía, en la puerta principal y en algunos vehículos estacionados sobre la avenida Jardín. Además prendieron fuego a algunas prendas de tela en la puerta de entrada al estacionamiento.Luego de la manifestación que duró aproximadamente dos horas las activistas se retiraron del lugar.