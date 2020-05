Protestan porque creen que el gobierno utiliza drones para rociar químicos para matar a la población

Escuchar Nota

#Video | La madrugada de este jueves cientos de personas salieron a las calles en Venustiano Carranza, Chiapas, para protestar contra las autoridades a las que acusan de usar drones para rociar un químico para matar a la población pues no creen que el coronavirus. pic.twitter.com/cS4DU024Wg — Proceso (@proceso) May 28, 2020

Incitados por panfletos en redes sociales y cadenas de mensajes vía WhatsApp, cerca de la medianoche del miércoles y en las primera horas de este jueves,Todo empezó por el llamado que las autoridades sanitarias hicieran ante la imprudencia de la gente de realizar sus festividades tradicionales como en la Semana Santa pasada y otras festividades posteriores, lo que derivó en que se registraran cada vez más contagios y muertes en ese municipio en los últimos días.Algunos lugareños alegaron que el Señor del Pozo los protegería, y que nada pasaría, pues ya habían vivido otras pandemias en siglos pasados.En redes sociales y cadenas de mensaje se llamó a la población a no creer en el covid-19, y se afirmaba que eso sólo era un “invento” del gobierno. Las autoridades municipales fueron rebasadas por las autoridades y los comuneros de la organización OCEZ-Casa del Pueblo.El mensaje que desató la revuelta fue uno publicado en una página llamada “Venustiano Carranza Chiapas”, donde se daba cuenta de que se había derribado un dron y que al revisarlo encontraron en el aparato una caja con polvo blanco.Dicho polvo blanco era un químico llamado “Paraquat”, un herbicida usado por los campesinos en el campo. Por lo que acusaron a las autoridades estatales y municipales de ser las causantes de las muertes y no el coronavirus.Insistentemente, , en sus conferencias de prensas diarias, el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos ha llamado al pueblo de Venustiano Carranza a no desdeñar la pandemia y quedarse todos en sus casas.Sin embargoLuego se dirigieron a la presidencia municipal y la saquearon, fueron a la casa del presidente municipal y la quemaron. Fueron a la casa de sus padres y de sus suegros y también las quemaron.Siguieron rumbo a la casa de la mamá el gobernador Rutilio Escandón, la señora Rosa Cadena, de más de 70 años, quien fue sacada antes en silla de ruedas, y posteriormente los lugareños rompieran los cristales, sacaran unos muebles y lo dejaran en la calle.Además, saquearon una tienda de Elektra, de donde se llevaron todos lo que pudieron cargar. En las calles se vio a personas arrastrando sus motocicletas y a otros con sus pantallas al hombro.pedían la presencia de la Guardia Nacional, pero hasta las tres de la mañana de este jueves no se veía en las calles, aún cuando los actos vandálicos ya habían cesado.