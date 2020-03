Protestan ‘pulgueros’

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Pactan con Ayuntamiento de Monclova dividir en grupos a los comerciantes para seguir trabajando pese a contingencia sanitaria, pero sin saturar espacios, lo mismo sucedió en Castaños y Frontera ya que viven día a día y necesitan el dinero para sus familias.



Se instalará sólo el 33% de puestos



Las denominadas “pulgas” trabajarán con medidas de prevención, acudiendo cada día máximo un 33 por ciento de los locatarios, lo que representa 148 comerciantes por día, acordado por autoridades municipales y la Unión de Comerciantes Ambulantes Independientes.



Luego que este viernes los comerciantes se negaron a retirarse de un sitio público donde acostumbran vender los viernes al igual que sucedió en Frontera y en Castaños, en donde los comerciantes dijeron que no era igual morir de hambre o por el Covid-19 y necesitaban trabajar para sobrevivir al día, ante esto el alcalde Alfredo Paredes y otros alcaldes de la Región Centro y la organización encabezada por Melba Farías Zambrano, dirigente de informales y diputada, les permitieron laborar con medidas específicas.



Por la contingencia derivada del Covid-19, las disposiciones de salud a nivel estatal, son la suspensión temporal de centros de concentración masiva como parques, cines, deportivos y otros, restricción en los restaurantes y tiendas, sin embargo, los comercios informales pretendían operar normalmente.



La presidenta de la Unión de Comerciantes Ambulantes Independientes comunicó que luego de sostener una reunión con el Alcalde y la dirección de la Policía Preventiva Municipal, se determinó que sigan operando escalonadamente por día y evitar la concentración de mucha gente.



De manera que se dividió en un 33 por ciento por día para que todos los oferentes tengan oportunidad de trabajar cuando menos una o dos veces a la semana mientras dura el período de contingencia o cuarentena.



“Los mismos días que trabajamos, por decir, en Monclova, trabajamos el sábado, el domingo y el martes, en el Hipódromo, esos días son los que trabajarán, en una buena disposición del Alcalde para ayudar a la gente y quitarnos un poco las multitudes”, externó.



Los 450 a 500 comerciantes ambulantes se dividirán en tres grupos, que sería 148 a 150 por día el sábado, domingo y martes en Monclova, que son los días que se ponen, indicó.



Buscarán que la misma solución sea efectiva en los municipios de Frontera y Castaños, que son los mismos comerciantes que se instalan en días diferentes, pues es el único ingreso de los puesteros y si no trabajan no hay para comer, dijo.