Protestan trabajadores penitenciarios en Morelos

Trabajadores del Sistema Penitenciario Federal se manifestaron frente al Penal Femenil de Coatlán del Río, en Morelos, para exigir justicia y mejores condiciones laborales, tras el ataque a un camión de custodios en Puente de Ixtla, que dejó cinco personas muertas y tres heridas.En el lugar, colocaron un altar de flores y tres veladoras para recordar a sus compañeros fallecidos, a quienes brindaron un aplauso.“Por ustedes que murieron cuando solo buscaron un mejor futuro para sus familias, pedimos justicia; por ustedes que ya no están con nosotros pero desde dónde estén sabemos que nos acompañarán en esta lucha”, dijeron.Asimismo, pidieron que se recontrate el seguro de gastos médicos; se establezca una logística de seguridad, donde se garanticen sus traslados y que no haya represalias contra ellos por las protestas.“Nuestros compañeros no eran de aquí, eran de Nayarit, Estado de México, de otros lados, aquí solo rentaban. Es increíble que en el sepelio del compañero de criminología en su velorio tenía dos patrullas de Policía Federal, pero aquí no se le pudo brindar seguridad en su transporte, suena algo ilógico”, dijo Yoshiu Valdez Ibarra, quien es abogado del área jurídica en el ReclusorioAseguró que desde la tragedia no se ha presentado a trabajar por temor a que vuelva a cometerse un atentado en contra de los trabajadores penitenciarios ante la falta de garantías de seguridad.“Yo no he venido a trabajar desde el día viernes yo estuve en el hospital con los compañeros y no me presente a trabajar. Hay miedo, es muy difícil salir esa sensación de un hormigueo en tu cara y en tus manos”, puntualizó.Alrededor de 120 trabajadores del Sistema Penitenciario llegaron a Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio, donde exigen seguridad, luego del ataque a un camión de custodios en Puente de Ixtla.En dos camiones de alquiler y flanqueados por una patrulla del gobierno de Morelos, el personal del Cefereso 16, recaban las últimas firmas para entregar el documento.Liderados por Arlette Hernández, los trabajadores, quienes portan un moño negro en su playera, gritan para exigir justicia.Con información de Milenio