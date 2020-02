Protestas en Chile y 31 Minutos comparten su espíritu combativo

Escuchar Nota

"La explosión social es impresionante. Nos dimos cuenta que la gente se apropió de los personajes y ahora sienten que son parte la comunidad. Los carteles que más politizaban (en las protestas) eran de Bodoque, de Tulio, de Calcetín con Rombos Man.



"Nos da orgullo que los usen para manifestarse y que les hayan dado esta nueva lectura en el colectivo no sólo de Chile, sino de México”, opina el también guionista, de 48 años.



"En ese momento la televisión cambió tanto, que ya no cabíamos y por eso dejamos de hacerlo”, recuerda, “lo que sabemos es que, de un programa insignificante, nos llamaron de todos lados porque apareció en Netflix, y creo me llamaron más que a la película de Scorsese (El irlandés).



"Y fue raro, pero parece que la gente que nunca vio el programa lo empezó a ver y ahora nos llegan montones de medios y de gente preguntando por el show, que cuando vamos (a seguir con otra temporada), es curioso, pero depende del interés de todos lados”, opina.

"La historia se centra en torno al programa, donde Tulio va a tener que decir una noticia muy importante, probablemente la más importante que ha dado en su vida y eso lo tiene muy impactado”, adelanta.



Las calles dehan sido tomadas por la gente. Una nueva generación despertó la revolución. Las marchas con bombo, platillo y cacerolazos han hecho eco en todo el globo. Intelectuales, celebridades, el pueblo, todos unidos para derrocar la tiranía.¿Apoco pensaban que los periodistas de, el noticiero más serio y prestigioso de la televisión internacional se iban a quedar encerrados en sus casas?"Bueno, quizá Tulio ha armado rejas gigantes alrededor de su mansión para que nadie entre”, bromea (¿o puede que no?), cocreador del show y uno de los patrones supremos del noti, en entrevista telefónica con Excélsior. Después les ha dado crédito a sus muchachos por ser tan audaces y salir a reportar las movilizaciones. No es tan malo sólo por llevar el título del jefe.Él yle dieron vida en 2003 a este programa conducido por Tulio Triviño, supervisado por Juanín Juan Harry y dotado de información exclusiva por los periodistas Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y Ténison Salinas, entre otros, y jamás les pasó por la cabeza que esta pandilla de comunicadores se convirtiera enLa apropiación de 31 Minutos es trascender a la realidad, que al final es lo que tiene que hacer cualquier personaje o historia que quiere ser clásica.La interpretación que la sociedad les dio a los personajes fue usada paracomo un reportero veraz y por encima del resto de medios de comunicación locales, los cuales fueron criticados por ser parte de los intereses del mandatario, además de justificar la lucha como sinónimo de dignidad y no de guerra.En otros,encrudecía y estrujaba el corazón de cualquier padre de familia diciendo que todo niño tiene derecho a que sus papás regresen vivos de la protesta oreportando que hay balas en el aire.Y también salieron a las calles. Ya saben cómo son estos periodistas estrella, que salen hacer sus propias cosas, no le consultan a nadie y tienen que cumplirle a sus seguidores. También hay algunas cuentas oficiales o no, pero hicieron sus notas y todas son divertidas y muy empáticas."Ellos, como nosotros, reaccionamos a lo que sucede”, asegura Peirano. Y apropósito de esto, se le cuestiona a Pedro si con el furor que causaron al incluir desde el 1 de enero las temporadas del show en Netflix, hay oportunidad de la tan esperada quinta temporada o a lo mejor un formato nuevo para los personajes en plataformas de streaming.Y así es como deja la puerta abierta para algo nuevo.Sin embargo, lo único que saben es que su, donde debutarán como parte del elenco que estará en elY puede que haya colaboraciones, como la que Rubén Albarrán hizo de último momento en Lollapalooza Chile, en 2012, cuando cantó junto a Retrete Navarrete y los Bulliciosos el tema La regla primordial.Estrenaremos un nuevo escenario totalmente titiritesco, con proyecciones, sombras y elementos novedosos a nivel visual.