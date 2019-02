Protestas en cuatro estados por asesinato de Samir Flores

Miles de personas marcharon ayer en Ciudad de México para repudiar el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca, en el estado de Morelos, y advertir que la consulta de este fin de semana sobre dicho megaproyecto carece de validez, por lo que van a desconocerla.En medio de consignas como ¡agua sí, termo no!, Samir no murió, el gobierno lo mató y la decisión está tomada: la consulta a la chingada, pobladores de Amilcingo y otras comunidades de Morelos –acompañados de integrantes de diversas organizaciones sociales– salieron del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino, donde realizaron un mitin en el que exigieron castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen.Los inconformes lamentaron que aunque en la campaña electoral el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cancelar la termoeléctrica de Huexca, como Presidente hace oídos sordos a dicha exigencia.Subrayaron que el asesinato de Samir Flores no puede deslindarse de su oposición tanto a la termoeléctrica de Huexca como al Proyecto Integral Morelos.Destacaron que la consulta para decidir si se está de acuerdo o no con la operación de la central de la Comisión Federal de Electricidad está manchada de sangre, por lo que criticaron la decisión de López Obrador de anunciar que dicho ejercicio va a realizarse pese al asesinato del luchador social.