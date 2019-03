Proveduría en Ramos es transparente: Chema

De acuerdo con el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, el Ayuntamiento que encabeza tiene entre 40 y 50 proveedores registrados, de los cuales todos cumplen con los procedimientos de registro legal.Morales Padilla dice que los proveedores son de varios puntos de Coahuila, pero en su mayoría de Saltillo, Ramos Arizpe y otros más de la vecina ciudad de Monterrey. “Cuando asumí la titularidad de la administración hubo proveedores que solicitaron su inscripción al registro y la oportunidad de trabajar y checamos el origen de cada uno de ellos”, precisó.Aseguro que está en la mejor disposición de hacer pública la lista de proveedores y la información sobre el origen de cada uno de ellos para que las distintas instancias puedan corroborarla. “El que nada debe nada teme”, comenta.“Hay transparencia en los proveedores inscritos y cumplen con los requisitos que marca la ley. Adicionalmente, se hacen visitas por parte de la Contraloría Interna Municipal a los domicilios fiscales con la finalidad de evitar que algún proveedor no esté en regla”.El alcalde señala que toda la información está a disposición para que cualquier instancia que así lo desee puede corroborarla.En entrevista a Zócalo José María Morales afirma que tiene un compromiso de transparentar la información que tenga que ver con el municipio y ponderará la rendición de cuentas.“Hemos trabajado desde el primer día para que se solucione el problema del agua perforando más pozos. Igualmente, hacemos todo para tener mejores vialidades y calles”, dijo.Agrega que estas acciones realizadas en los primeros 80 días de su administración no pudieran explicarse si no se tuvieran un manejo estricto y una disciplina financiera,Morales Padilla apela a su arraigo porque siempre ha vivido en Ramos Arizpe, y aquí viven sus padres y su familia. “Y obviamente cuando uno tiene a la gente de sangre en este terruño no se puede equivocar”.