Provoca accidente ruletero acelerado

Saltillo, Coah.- Una persona lesionada y múltiples daños dejó un aparatoso accidente vial registrado la tarde de ayer en la colonia Bellavista, provocado por un taxista que no respetó una señal de alto.



El presunto responsable fue el conductor de un taxi Dodge Attitude, identificado como Francisco de Jesús Núñez Hernández, quien alrededor de las 12:30 horas transitaba hacia el sur por la calle Reforma.



Se dio a conocer que al llegar al cruce con Pedro Aranda no hizo el alto correspondiente e impactó a una Dodge Grand Caravan que se desplazaba con vía libre.



Tras lo anterior, el conductor de la camioneta, de nombre Jesús Rodríguez Ibarra, de 55 años, perdió el control del volante y subió a la banqueta, mientras que el taxista se estrelló contra una Chevrolet Lumina que estaba estacionada.



Uno de los pasajeros de la unidad de servicio resultó con varios golpes, por lo que fue valorado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, sin embargo no fue necesario trasladarlo a un hospital.



Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y dieron vialidad den la zona, ya que la circulación se vio afectada por algunos minutos.