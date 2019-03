Provoca accidente y moviliza a policías

Por andar de acelerado al volante, un taxista provocó el accidente que movilizó a las autoridades en el norte de la cuidad, pues aunque no se registraron personas lesionadas, sí hubo daños materiales de consideración.Fue alrededor de las 13:30 horas cuando el presunto responsable se metió en problemas de tránsito al no calcular distancias e impactarse de lleno contra una camioneta que resultó afectada.Según la primera versión de las autoridades, el trabajador del volante transitaba sobre LEA con dirección al norte en un automóvil Nissan de alquiler, cuando cerca del cruce con Nazario Ortiz ocurrió el imprevisto.Y es que al no guardar distancia, el vehículo público le pegó por detrás a la Mitsubishi blanca que le antecedía, provocando la colisión que detuvo el andar de ambos en automático.Pese a lo aparatoso del accidente, los agentes de Tránsito Municipal que llegaron para tomar conocimiento descartaron consecuencias mayores, limitándose a dialogar con los choferes involucrados para deslindar responsabilidadesFinamente, representantes de compañías aseguradoras arribaron para dialogar y buscar el acuerdo que les permitiera finiquitar el problema de una vez por todas.