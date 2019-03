Provoca carambola al no frenar a tiempo

Un choque tipo alcance se registró durante la madrugada de ayer en el cruce de las calles Guerrero e Hidalgo en plena zona Centro, donde las autoridades que tomaron conocimiento no reportaron personas lesionadas.El responsable, José Armando Delgado, de 27 años, quien conducía a exceso de velocidad un vehículo de la marca Chevrolet Cruze modelo 2011, al no alcanzar a frenar a tiempo provocó impactarse en la parte posterior de una camioneta Chevrolet modelo 2003 en color negro, la cual era conducida por Rodolfo Yáñez Jr., de 20 años.Este a su vez se impactó en la parte posterior de un vehículo Nissan Tsuru modelo 2010 habilitado como taxi que manejaba Mauricio Belliza, y el cual salió también dañado en su parte posterior.Como solo fueron daños materiales en este choque registrado ayer a las 2:00 de la mañana, se esperaba que los participantes llegaran a un buen acuerdo, caso contrario tendría que ser canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.2:00 am de ayer, en Guerrero e Hidalgo27 edad del responsable, José Armando Delgado2011 año del Chevrolet Cruze que conducía