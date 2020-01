Provoca destrozos por un hot dog en la colonia República

Saltillo, Coah.- Un hombre en completo estado de ebriedad fue detenido por elementos policiales al causar daños en una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia República Poniente, al no querer pagar mercancía.



La detención ocurrió la madrugada de ayer en el establecimiento ubicado en el cruce de la calle Cuatro Ciénegas y avenida Universidad, del sector en mención, cuando Guadalupe Rangel Treviño ingresó al negocio en busca de algo de comer, pero al no querer ser atendido por no contar con dinero empezó a agredir a los empleados.



Borracho

A pesar de que los encargados del lugar le pidieron que se retractara al ver que estaba alcoholizado, Guadalupe comenzó a quebrar los vidrios de la propiedad y de inmediato se pidió el apoyo a las autoridades municipales.



Ante el reporte acudieron los oficiales, quienes procedieron con la detención del individuo, quien fue trasladado a las celdas municipales para afrontar el delito de daños a propiedad privada por no querer pagar un hot dog, según informaron las autoridades.

El sujeto fue consignado a la Unidad de Delitos con Detenido de la Fiscalía General del Estado.