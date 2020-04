Provoca ebrio encontronazo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por circular a exceso de velocidad y no respetar la luz roja de un semáforo, un conductor ocasionó, la mañana de ayer, un aparatoso accidente vial en el bulevar Antonio Cárdenas, el cual dejó considerables daños.



El percance ocurrió minutos antes de las 7:00 horas, siendo señalado como presunto responsable el operador de una Chevrolet Tornado blanco, con placas PS3776A de Nuevo León, el cual transitaba hacia el norte por la mencionada vialidad.



Testigos señalaron que al llegar al cruce con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, el señalado no se detuvo a pesar de la luz roja del semáforo, impactando a un Volkswagen Jetta negro que era conducido por Juan Pablo Hernández.



El vehículo afectado salió proyectado y quedó con daños considerables, además de que una mujer que viajaba dentro del mismo resultó lesionada, siendo valorada por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.



El conductor responsable, quien se negó a proporcionar sus generales, fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y consignado al Ministerio Público, pues además se dio a conocer que presuntamente se encontraba en estado inconveniente.



Por más de una hora, la circulación en la zona se vio afectada a raíz del cierre de por lo menos dos carriles, por lo que los uniformados se encargaron de realizar maniobras de abanderamiento hasta que estos fueran liberados.