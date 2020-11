Provoca jovencita cuantiosos dañosen accidente vehicular

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una jovencita de tan solo 17 años ocasionó un fuerte accidente en el Centro Metropolitano al no respetar un señalamiento de alto y quitarle el derecho de paso a un taxista, que que la proyectó contra varios vehículos estacionados.



Samantha manejaba su Volkswagen Passat sobre la calle Raymundo de la Cruz con dirección al oriente, y en el cruce con Dámaso Rodríguez no respetó el señalamiento de alto, cruzando la intersección sin precaución alguna.



Un taxista que manejaba su vehículo Tsuru sobre Dámaso Rodríguez con dirección al sur, se vio sorprendido por la jovencita que iba hablando por celular, y aunque trató de evitar el choque, no lo logró y acabó impactándola.



Debido a la velocidad con la que se generó el percance, Samantha perdió el control de su unidad y se proyectó contra dos vehículos que se encontraban en el exterior de las oficinas municipales.



Agentes de Tránsito tomaron conocimiento y medió entre los involucrados, para después celebrar un convenio con la ayuda de las empresas aseguradoras, que absorberán los costos de los daños.