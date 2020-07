Provoca taxista choque por ignorar señalamiento

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por transitar sin precaución y no respetar una señal de alto, un taxista ocasionó un choque, en la colonia Pueblo Insurgente, en donde no se reportaron personas lesionadas.



El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas de ayer, y como presunto responsable fue señalado el chofer del taxi Chevrolet Beat, placas B026DAA, quien se negó a proporcionar su nombre.



Se dio a conocer que el taxista se desplazaba hacia el poniente por la calle Josefa Ortiz de Domínguez y al llegar al cruce con Insurgentes no hizo el alto, quitándole el derecho de paso a un Toyota Prius, que lo impactó por un lado.



Debido a la colisión, el taxi salió proyectado varios metros hasta estrellarse contra un poste, provocando que la vialidad quedara obstruida.



Al intentar sacarle la vuelta al accidente, un camión de transporte de personal chocó al vehículo afectado, por lo que se pidió el apoyo de las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911.