Provoca un ebrio cuantiosos daños

Saltillo, Coah.- Cuantiosos daños materiales y una persona lesionada arrojó un accidente provocado por un conductor, quien se encontraba en completo estado de ebriedad, en las inmediaciones de la colonia Saltillo 2000, la madrugada del domingo.



El percance ocurrió en el cruce de las calles Casa de la Cultura y Mirador, cuando el chofer de un automóvil Chevrolet Camaro, sin matrícula, se desplazaba a una velocidad por encima del límite.



Al no respetar una señal de alto, el ebrio conductor tomó por sorpresa al operador de un Hyundai Elantra, por lo que ambos terminaron colisionando en dicha intersección.



La fuerza desmedida del encontronazo provocó que el deportivo del responsable saliera proyectado hasta impactarse contra una camioneta que se encontraba estacionada.



Como resultado de la colisión, el hombre que ocasionó el percance terminó con múltiples lesiones, mismas que fueron atendidas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos que se aproximaron tras recibir el reporte del percance.



Al lugar acudieron agentes de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido y entrevistarse con las partes involucradas, a fin de deslindar responsabilidades.



Afortunadamente las lesiones que presentó el conductor del Camaro no fueron de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a una instancia médica.



Por otra parte, los ocupantes de la unidad afectada resultaron ilesos y todo quedó únicamente en pérdidas materiales de consideración, que tendría que afrontar el conductor de la unidad responsable.