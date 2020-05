Provoca vaca doble percance

Escuchar Nota

Armando Montalvo / Rosendo Zavala | Saltillo, Coah.- Ayer en la madrugada dos vehículos chocaron contra una vaca en la carretera 57, en su tramo Ramos Arizpe-Monclova, a la altura del lugar conocido como La Sauceda, originando que uno de los conductores perdiera el control y volcara aparatosamente fuera de la carpeta asfáltica.



El percance provocó cuantiosos daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.



El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 horas de ayer y de acuerdo con el reporte elaborado por los paramédicos de Bomberos, los choferes de ambas unidades se negaron a ser trasladados a algún hospital de Saltillo pues no sufrieron lesiones serias.



Igualmente, prefirieron esperar en el punto del choque volcadura a los ajustadores de seguros de sus respectivas unidades, a fin de realizar una evaluación de los daños.





Vaca, la culpable



De acuerdo con elementos policiacos que acudieron al lugar, un automóvil Volkswagen no pudo evitar chocar con el rumiante, ante la oscuridad que se registraba en dicho tramo de la carretera.



Sin embargo, la peor parte se la llevó después un vehículo deportivo negro que circulaba con dirección a la capital coahuilense, pues al llegar a la altura del kilómetro 80 dio un volantazo para evitar impactar a la vaca, lo cual originó que se descontrolara y volcara su unidad, para salir finalmente de la carpeta asfáltica.



Luego del reporte al servicio 911, al lugar acudieron los paramédicos de Bomberos, mientras que agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) hacían lo propio para determinar las causas y consecuencias del accidente.